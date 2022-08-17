سوق الإسكان الأمريكية تواصل الانكماش بتأثير ارتفاع فوائد القروض

هبط بناء المساكن في الولايات المتحدة بحدة في تموز (يوليو) متأثرا بارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار مواد البناء، ما يشير إلى أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم قد تواصل الانكماش في الربع الثالث.وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس: إن بناء المساكن الجديدة هوى 9.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 1.446 مليون وحدة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة البيانات ليونيو بزيادة طفيفة إلى معدل قدره 1.599 مليون وحدة من القراءة السابقة البالغة 1.559 مليون وحدة.وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع قد توقعوا أن ينخفض بناء المساكن إلى معدل قدره 1.540 مليون وحدة.وهبطت التراخيص لبناء المساكن مستقبلا 1.3 في المائة إلى معدل قدره 1.674 مليون وحدة.إلى ذلك، ارتفع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو، ما يشير إلى قوة كامنة في قطاع الصناعات التحويلية على الرغم من تراجع في ثقة الشركات.وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس: إن إنتاج المصانع ارتفع 0.7 في المائة الشهر الماضي بعد انخفاض بلغ 0.4 في يونيو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا أن الإنتاج سيرتفع 0.2 في المائة.وعلى أساس سنوي، زاد إنتاج المصانع الأمريكية 3.2 في المائة في يوليو.وما زال قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.9 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، يلقى دعما من طلب قوي على السلع حتى مع تحول الإنفاق تدريجيا إلى الخدمات.يشار إلى أن وزارة العمل الأمريكية، ذكرت أخيرا، أن أسعار الواردات سجلت أول انخفاض لها في سبعة أشهر في يوليو، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الوقود والمنتجات غير النفطية. وأظهرت البيانات أن أسعار الواردات تراجعت الشهر الماضي 1.4 في المائة، وهي نسبة أكثر من المتوقع، بعد ارتفاعها 0.3 في المائة في يونيو. ويمثل هذا أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020. وخلال 12 شهرا حتى نهاية يوليو، زادت أسعار الواردات 8.8 في المائة بعد ارتفاعها 10.7 في المائة في يونيو.وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا تراجع أسعار الواردات، التي تستبعد الرسوم الجمركية، 1.0 في المائة عن يونيو.ويأتي التقرير بعد مؤشرات أولية أخرى هذا الأسبوع على أن التضخم قد بلغ ذروته، إذ ظلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة دون تغيير الشهر الماضي، بسبب الهبوط الحاد في تكلفة البنزين، بعد ارتفاعها 1.3 في المائة في يونيو. كما انخفضت أسعار المنتجين الشهر الماضي بفضل تراجع تكاليف الطاقة.وانخفضت أسعار الوقود المستورد 7.5 في المائة الشهر الماضي بعد صعودها 6.2 في المائة في يونيو. وتراجعت أسعار البترول 6.8 في المائة، بينما انخفضت تكلفة المواد الغذائية المستوردة 0.9 في المائة، وهو أكبر انخفاض في شهر واحد منذ نوفمبر 2020.وأظهر مسح أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بصورة أكبر في أغسطس من مستوى قياسي منخفض في وقت سابق من الصيف الحالي، وتراجعت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم على المدى القريب مرة أخرى على خلفية انخفاض أسعار البنزين.