إنتاج المصانع الأمريكية يرتفع 3.2% في يوليو .. أكثر من المتوقع

ارتفع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو مما يشير إلى قوة كامنة في قطاع الصناعات التحويلية على الرغم من تراجع في ثقة الشركات.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم إن إنتاج المصانع ارتفع 0.7 في المائة الشهر الماضي بعد انخفاض بلغ 0.4 في المائة خلال يونيو.

وعلى أساس سنوي، ارتفع إنتاج المصانع 3.2 في المائة، وفقا لـ"رويترز".

وما زال قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.9 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، يلقى دعما من طلب قوي على السلع حتى مع تحول الإنفاق تدريجيا إلى الخدمات.