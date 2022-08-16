«الصندوق العقاري»: توقيع 58 ألف عقد تمويلي خلال النصف الأول

أعلن صندوق التنمية العقارية توقيع أكثر من 58 ألف عقد تمويلي، ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، خلال النصف الأول من العام الجاري.وقال منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، إن إجمالي العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني بلغت أكثر من 58 ألف عقد تمويلي، مؤكدا حرص "الصندوق العقاري" على تعزيز فرص حصول مستفيدي "سكني" على برامج الدعم السكني، ضمن حلول وخيارات أكثر، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية لتملك المسكن الملائم، وذلك تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان– أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام، عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.وأضاف أن الصندوق قدم لنحو 33 في المائة من إجمالي المستفيدين من العقود التمويلية تسهيلات ائتمانية، وفق ضوابط وإجراءات برنامج ضمانات وبرنامج الرهن الميسر.وأوضح أن برنامج ضمانات أسهم في تمكين ستة آلاف مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من "الرهن الميسر" أكثر من 13 ألف مستفيد، خلال النصف الأول من 2022، مشيدا بالدور التنظيمي والتشريعي لمنظومة الإسكان والشراكة التكاملية مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، التي كان لها الأثر في تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد من برامج الدعم السكني، منذ يونيو 2017 حتى نهاية النصف الأول من 2022.ويقدم صندوق التنمية العقارية تسعة خيارات متنوعة منها أربعة منتجات للقرض العقاري المدعوم، وخمس باقات للدعم السكني، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعوم" وباقات الدعم السكني.