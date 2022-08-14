"الأراضي البيضاء" : غدا صدور فواتير الرسوم للمرحلة الثانية في الرياض

أعلن برنامج الأراضي البيضاء، إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لعام 1444 - 1445، للدورة الأولى من المرحلة الثانية في الرياض، غدا الاثنين 15 أغسطس، داعيا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وأوضح، أن مهلة سداد رسوم الأراضي البيضاء هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يسدد خلالها الرسم أو يعمر الأرض ملاكها، باستكمال بناء منشآت سكنية عليها - عدا التسوير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر للأرض، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من المنتجات العقارية والأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بإعمار أراضيهم وتطويرها خلال مدة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي توفرها الوزارة، مثل لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" ومركز إتمام، ووكالة التطوير العقاري؛ وذلك لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.

وشدد على أهمية السداد خلال المدة المحددة، تجنبا لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100 % من قيمة الرسم، إضافة لسداد الرسوم المستحقة. ويمكن ملاك الأراضي أو المكلفين الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار إصدار الفواتير في 15 أغسطس عبر (الأراضي البيضاء).