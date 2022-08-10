وكالة الأدوية الأوروبية قد تصدق في الخريف على لقاح مضاد لمتحورات أوميكرون

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الأربعاء انها تتوقع أن تمنح في الخريف القادم ترخيصًا للقاح مضاد لكوفيد تنتجه مختبرات فايزر/بايونتك ويستهدف متحورتين فرعيتين لأوميكرون سريعتي الانتشار.

تتسب متحورتا أوميكرون (BA.4) و(BA.5) في ارتفاع الاصابات بكوفيد-19 في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ما دفع بمنظمة الأمم المتحدة للاعلان الشهر الفائت بأن الوباء" لم ينته بعد".

وأكدت الوكالة أنها بدأت الاثنين بفحص نسخة معدلة للقاح مضاد لكوفيد-19 من انتاج فايزر يستهدف المتحورتين الفرعيتين.

وقال متحدث باسم الوكالة في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن "الوكالة الأوروبية للأدوية تتوقع تلقي طلب بشأن اللقاح المعدل لمكافحة المتحورتين الفرعيتين BA.4/5 من إنتاج فايزير/بيونتك الذي سيتم تقييمه بهدف امكانية المصادقة عليه بسرعة في الخريف".

وأضاف المتحدث أن القرار ربما سيتخذ "بعد وقت قليل" من المصادقة المرتقبة على لقاحين آخرين معدلين أنتجتهما كل من فايزر وموديرنا ويستهدفان الفيروس الأصلي ومتحورة فرعية سابقة لأوميكرون هي BA.1.

قدمت الشركتان طلبين منفصلين للموافقة على لقاحاتها في 22 تموز/يوليو الفائت، حسب المتحدث.

وأكدت الوكالة في وقت سابق أن هناك امكانية للمصادقة على المصل المعدل المضاد لأوميكرون في أيلول/سبتمبر.