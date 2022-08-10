حساب المواطن : 3.6 مليار ريال مخصص دعم أغسطس لنحو 11 مليون مستفيد

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3.6 مليار ريال مخصص دعم أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 57 نحو 10.9 ملايين مستفيد، ليصبح إجمالي ما دفع البرنامـج للمستفيدين حتى الآن 127 مليار ريال منها 1.1 مليار ريال تعويضات دفعات سابقة.

وبين عبدالله الهاجري مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، أن 76 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1974 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون مشكلين 90 % بينما بلغ عدد التابعين 8.5 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 233 ألف مستفيد، مشكلين 10 % من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 90 % أما ربات الأسر فقد بلغن 10 %، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42 % والذكـور المستقلين 58 %، مفيدا أن 91 % من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 1086 ريالاً للفرد المستقل.

وكشف، عن رصد البرنامج لعدد من المستفيدين تحصلوا على الدعم بدون وجه حق بسبب إخفائهم معلومات جوهرية وعدم إفصاحهم عن دخلهم مخالفين بذلك ضوابط البرنامج والإقرارات التي وافق عليها المستفيد عند التسجيل، حيث تبين بعد مراجعة بياناتهم عدم تطابقها مع المصادر ذات العلاقة، وأن عدد من المستفيدين يملكون عقارات ولها عوائد مالية وعقود موثقة في "إيجار" ولم يتم الإفصاح عن هذا الدخل، ومن ضمن تلك الحالات 6 من المستفيدين يتحصلون على الدعم منذ أكثر من سنتين ويملك كل مستفيد منهم 79 عقارا تعود عليه بعوائد مالية سنوية من عقود إيجار موثقة لم يقوموا بالإفصاح عنها، مما دعا البرنامج إلى إيقاف الدعم عنهم والتعامل معهم وفق ضوابط البرنامج، مفيدا بأن البرنامج يقوم بالربط وتحديث ومراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقتها مع ما أفصح عنه المستفيد في البوابة الإلكترونية لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة.

ونوه أن البرنامج سيقوم بتطبيق المادة 20 بحق كل من يتحايل بغرض الحصول على الدعم بدون أي وجه حق حيث نص المادة "يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقةٍ للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك؛ إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معا.

وتعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق، أو الاستحقاق الفعلي، ويمكن للمستفيدين الدخول على حسابهم والإفصاح عن الدخل شاملا جميع البدلات، إضافة لدخل التابعين والدخل الناتج من العوائد العقارية والأنشطة والتجارية وغيرها وذلك عبر (حساب المواطن).