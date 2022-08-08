بورصة موسكو ترجئ عودة المستثمرين من الدول الصديقة للتداول

أرجأت بورصة موسكو اليوم تنفيذ خطط للسماح للمستثمرين من الدول "الصديقة" بالتداول في سوق الأسهم والسندات وإعادة الشراء وسوق المشتقات في روسيا.

ونقلت "بلومبرج" عن بيان للبورصة أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتعديل أنظمة الصرف بما يتماشى مع مرسوم رئاسي يفرض قيودا على المعاملات الخاصة بغير المقيمين.

وكان من المقرر أن يستأنف هؤلاء المستثمرون التداول اليوم.

