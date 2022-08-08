الأسهم الأوروبية تنتعش بعد تراجعات الأسبوع الماضي

بدأت الأسهم الأوروبية تعاملاتها على ارتفاع اليوم الإثنين مدفوعة بصعود الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم النمو بعد أن سجلت تراجعات في الأسبوع الماضي عندما تسببت بيانات قوية للتوظيف في الولايات المتحدة في تعزيز التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة ليستقر بعد أن أنهى يوم الجمعة سلسلة من المكاسب استمرت أسبوعين.

وبحسب (رويترز) قادت شركات التعدين والتكنولوجيا والسيارات، والتي كانت من بين الأكثر تضررا في الأسبوع السابق، المكاسب المبكرة اليوم.

وينصب تركيز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسية في أكبر اقتصاد في العالم والمتوقع صدورها في وقت لاحق من الأسبوع بعد أن أصيبت أسواق الأسهم العالمية بالقلق بعد صدور بيانات يوم الجمعة أظهرت زيادة كبيرة في معدل التوظيف في الولايات المتحدة.

وارتفع سهم شركة المرافق الفرنسية فيوليا 3.3 في المائة بعد أن أكدت أنها ستبيع وحدة للنفايات في بريطانيا إلى شركة ماكواري الأسترالية مقابل 2.4 مليار يورو (2.4 مليار دولار).

