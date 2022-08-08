اليابان: نمو الإقراض المصرفي 1.8% خلال يوليو.. بلغ 4.35 تريليون دولار

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الإثنين نمو قيمة الإقراض المصرفي في اليابان خلال يوليو الماضي بنسبة 1.8% سنويا إلى 588.232 تريليون ين (4.35 تريليون دولار)، بعد نموها بنسبة 1.2% خلال يونيو الماضي وفق البيانات النهائية.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1% سنويا إلى 511.898 تريليون ين، في حين استقر الإقراض من صناديق الادخار عند مستوى 76.333 تريليون ين.

وزادت القروض التي قدمتها فروع البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2.9% إلى 3.422 تريليون ين، بعد تراجعها بنسبة 3ر1% خلال الشهر السابق.