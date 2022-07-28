مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو يتراجع بأكثر من المتوقع .. أدنى مستوى في عام ونصف

أظهرت نتائج استطلاع نشرته المفوضية الأوروبية اليوم أن الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وصلت في يوليو الجاري إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من عام ونصف.

وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية بأكثر من المتوقع إلى 99، مقابل 103.5 في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى 102 وقراءة الشهر الجاري هي الأدنى منذ فبراير 2021. ويعكس انخفاض المؤشر في يوليو التراجعات الكبير في الثقة في الصناعة والخدمات، فضلا عن ثقة المستهلكين.

وبحسب "الألمانية"، انخفض مؤشر الثقة الصناعية إلى 3.5 مقابل 7 قبل شهر. وكانت القراءة المتوقعة عند 6.

وجاءت ثقة المستهلكين عند سالب 27، لتتطابق مع التقديرات الأولية، إلا أنها جاءت دون قراءة الشهر السابق التي كانت عند سالب 23.8 . وتراجع مؤشر الثقة في الخدمات إلى 10.7 مقابل 14.1 في الشهر السابق.

وتراجعت الثقة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ككل إلى 97.6، مقابل 101.8 في الشهر السابق. وهذه القراءة هي الأدنى منذ فبراير 2021.