التضخم في ألمانيا عند 7.5% خلال يوليو 

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم استنادا إلى تقدير أولي أن معدل التضخم في ألمانيا وصل إلى 7.5 في المائة خلال يوليو الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

بذلك تضعف وتيرة التضخم في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي بفضل الخصم المطبق على ضريبة الوقود وتذكرة وسائل النقل المخفضة فئة الـ9 يورو.

وكان معدل التضخم وصل إلى 7.6 في المائة في يونيو الماضي وإلى 7.9 في المائة في مايو الماضي، وفقا لـ"الألمانية".

وتأتي قفزات أسعار الطاقة بعد الأزمة في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية في طليعة العوامل التي تؤجج التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وارتفعت أسعار الطاقة في الشهر الجاري على أساس سنوي بنسبة 35.7 في المائة، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.8 في المائة.