بعد انخفاض تدفق الغاز عبر "نورد ستريم 1" .. ألمانيا: وضع الغاز في البلاد حرج

لم تجر الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا تغييرا كبيرا على تقديراتها الخاصة بوضع الغاز في البلاد بعد التخفيض الجديد لتوريدات الغاز الروسي القادم عبر خط نورد ستريم 1.

وقالت الوكالة اليوم في تقريرها اليومي عن وضع الغاز في ألمانيا إن " الوضع متوتر ولا يمكن استبعاد حدوث تدهور جديد للموقف".

في الوقت نفسه، ذكرت الوكالة أن الإمداد بالغاز في ألمانيا مستقر في الوقت الراهن وقالت: " لا يزال أمن الإمدادات في ألمانيا مضمونا في الوقت الراهن"، وفقا لـ"الألمانية".

وذكرت الوكالة أن مقدار ضخ الغاز بعد التقليص الجديد الذي أعلنت عنه جازبروم سيصل إلى 19.5 في المائة من الطاقة القصوى للخط منوهة إلى أن نقل الغاز إلى دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والنمسا والتشيك سيتأثر تبعا لذلك.

كما أشارت الوكالة إلى استمرار تخزين الغاز، وقالت إن مستوى الملء في الخزانات الألمانية وصل إلى 66.8 في المائة أول أمس الاثنين " وإذا استمرت توريدات الغاز الروسي عبر نورد ستريم1 على هذا المستوى المتدني، فإنه سيكون من غير الممكن الوصول بنسبة الملء إلى 95 في المائة بحلول نوفمبر بدون اتخاذ تدابير إضافية".