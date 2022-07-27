العجز التجاري الأمريكي في السلع يهبط 5.6% في يونيو والمخزونات ترتفع

تراجع العجز التجاري الأمريكي في السلع بشكل حاد في يونيو وسط زيادة في الصادرات، وهو ما قد يهدئ من المخاوف المتعلقة باحتمال أن يكون الاقتصاد قد انكمش مرة أخرى في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن العجز في تجارة السلع هبط 5.6 في المائة إلى 98.2 مليار دولار.

وارتفعت صادرات السلع 4.4 مليار دولار إلى 181.5 مليار دولار. وانخفضت واردات السلع 1.5 مليار دولار إلى 279.7 مليار دولار. ومن المرجح أن تساعد المساهمة المتوقعة لتراجع العجز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي في تعويض الهبوط المتوقع في المخزونات.

وبحسب "رويترز"، يعتقد أن تباطؤ إنفاق المستهلكين في الربع الأخير أدى إلى إثناء الشركات عن الحفاظ على نفس الوتيرة القوية من مراكمة المخزونات كما في الربع الأول.

وقلصت التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي لسبعة فصول متتالية.

كما ذكرت وزارة التجارة اليوم أن مخزونات الجملة ارتفعت 1.9 في المائة، بينما ارتفعت مخزونات التجزئة اثنين في المائة.