الجدعان: نظام استئجار الدولة للعقار نقلة نوعية في ضبط حوكمة وشفافية الإجراءات الحكومية

أكد محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة أن موافقة مجلس الوزراء على نظام استئجار الدولة للعقار يمثل نقلة نوعية في ضبط حوكمة وشفافية الإجراءات الحكومية، حيث يسهم في توحيد المرجعية التنظيمية والإشرافية والرقابية لعقارات الدولة، ومنها عمليات استئجار العقار للجهات الحكومية، لتكون تحت مظلة واحدة، وهي الهيئة العامة لعقارات الدولة، كما أن النظام سيمكن الهيئة من تحقيق عديد من المكتسبات برفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة، وتحقيق تنمية مستدامة بالشراكة مع الجهات الحكومية.ورفع الجدعان شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة موافقة مجلس الوزراء.من جانبه عبر إحسان بافقيه محافظ الهيئة عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يوليانه من دعم واهتمام لأعمال الهيئة، ما كان له بالغ الأثر في تحقيق عديد من الغايات في إطار رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن نظام استئجار الدولة للعقار يهدف إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار، وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.