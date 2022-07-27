الجدعان: نظام استئجار الدولة للعقار نقلة نوعية في ضبط حوكمة وشفافية الإجراءات الحكومية

ورفع الجدعان شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة موافقة مجلس الوزراء.
من جانبه عبر إحسان بافقيه محافظ الهيئة عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يوليانه من دعم واهتمام لأعمال الهيئة، ما كان له بالغ الأثر في تحقيق عديد من الغايات في إطار رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن نظام استئجار الدولة للعقار يهدف إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار، وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
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