«إنفاذ» يطرح 180 عقارا في مزادات بقيمة 328 مليون ريال

يعكف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، على إقامة 20 مزادا في مختلف مناطق المملكة يعرض من خلالها 180 عقارا تجاوزت قيمته السوقية نحو 328 مليون ريال.أكد لـ"الاقتصادية" المركز، أنه يسعى إلى تحقيق دوره الاجتماعي عن طريق تسريع عملية استيفاء الحقوق وحفظ قيمة الأصول وردها لأصحابها، سواء الدائنين أو الورثة، مساهما بذلك في استمرارية الأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية، التي تخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تجنب تأخر إنفاذ الأحكام، الذي قد يتسبب في إلحاق الضرر بالأصول المراد تصفيتها.ويحرص المركز في الاعتماد على الكفاءات عن طريق إسناد عمليات التصفية إلى الجهات المختصة فنيا من القطاع الخاص، لتقدم تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية خدماتها بكفاءة عالية في حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء حقوق المستفيدين وإنفاذ العدل، إضافة إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي.ويسهم مركز الإسناد والتصفية في تنمية قطاع الأعمال في السعودية، وذلك من خلال إسناد أنشطة التصفية إلى القطاع الخاص والجهات المختصة فنيا، التي تعد مصدرا متجددا لفرص الأعمال بشكل تنافسي للقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز من إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة العالية، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي.كما يمكن المركز من دعم الهيئات المتخصصة وأعضائها عن طريق حصر تلك الأعمال على المرخصين مهنيا من ذوي الكفاءات.ويسعى المركز أيضا إلى إيجاد فرص عمل جديدة ومتعددة، وتطوير أداء القطاع الخاص من خلال تفعيل الشراكة معه وتنفيذ الأعمال المرتبطة به والإشراف عليها، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية في إعطاء فرص عادلة للجميع، إضافة إلى أن هذا التعاون مع الجهات المختصة يسهم في تقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال بجودة عالية، وفي تنفيذ الأهداف التنموية الوطنية واستمرارية الدورة الاقتصادية، عن طريق تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعدلي.