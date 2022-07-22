انكماش نشاط القطاع الخاص في ألمانيا يفوق التوقعات .. أسوأ أداء منذ عامين

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في ألمانيا خلال شهر يوليو الحالي، بما يتجاوز التوقعات، ليسجل أسوأ أداء له منذ أكثر من عامين في ظل تراجع الطلب المحلي والخارجي.

وذكرت مؤسسة "إس أند بي جلوبال" أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع الشهر الجاري إلى 48 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ 25 شهرا، مقابل 51.3 نقطة خلال يونيو الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وفي الوقت نفسه، تراجع المؤشر إلى أقل من 50 نقطة لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.

وبحسب "الألمانية"، سجل مؤشرا قطاعي التصنيع والخدمات تراجعا. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 49.2 نقطة مقابل 52.4 نقطة خلال الشهر الماضي.

كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.2 نقطة وهو أقل مستوى له منذ 25 شهرا مقابل 52 نقطة خلال يونيو.