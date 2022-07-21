البورصات الخليجية تواصل الارتفاع .. «القطرية» تسجل أكبر مكاسب منذ 2019

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع أمس مع انحسار المخاوف بشأن الركود لتواصل انتعاشها بعد عمليات بيع سريعة أثارها توجه البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم.وبحسب "رويترز"، سجل المؤشر الرئيس في قطر أكبر مكاسبه ليوم واحد منذ أيار (مايو) 2019 بصعوده 3.4 في المائة مع وجود جميع أسهم المؤشر تقريبا في المنطقة الإيجابية، بما في ذلك سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج الذي قفز 5.3 في المائة.وقالت إيمان العياف، الرئيس التنفيذي لشركة إي.أيه تريدنج، إن السوق القطرية ارتفعت بقوة مدعومة بأرباح الشركات والأسس المحلية القوية.وأضافت "أسعار الغاز الطبيعي تحسنت أيضا هذا الشهر، ما ساعد على وقف تراجع المؤشر الرئيس".ومن بين الشركات الرابحة الأخرى، ارتفع سهم شركة الاتصالات القطرية "أريد" 9.2 في المائة.وصعد مؤشر دبي 0.8 في المائة مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2 في المائة. كما أغلقت بورصة أبوظبي على ارتفاع 1 في المائة، مدفوعة بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.5 في المائة.وقال البنك المركزي الإماراتي أمس إن اقتصاد الإمارات نما بنحو 8.2 في المائة في الربع الأول مدعوما بزيادة في إنتاج النفط.وارتفع مؤشر الكويت 1.35 في المائة تزامنا مع موجة من التفاؤل بسبب ظهور أولى نتائج الشركات المدرجة عن الربع الثاني، بعد إعلان بنك بوبيان أنه حقق ارتفاعا في صافي الأرباح ينحو 82 في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي، وتقدم في صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد البحريني.وارتفع سهم "بيتك" 1.8 في المائة والبنك الأهلي المتحد البحريني 1.4 في المائة. وارتفع سهم بنك بوبيان 1.4 82 في المائة. كما ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 0.2 في المائة وبنك الخليج 4.5 في المائة و"أجيليتي" للمخازن العمومية 4.2 في المائة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.1 في المائة.وزاد مؤشر البحرين 0.73 في المائة إلى 1846 نقطة. وصعد مؤشر العام مسقط 0.96 في المائة إلى 4281 نقطة.وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية على ارتفاع بنحو 0.8 في المائة. وسجلت البورصة المصرية أدنى مستوياتها في نحو ستة أعوام في وقت سابق هذا الشهر حين تعرضت البلاد لضغوط بسبب هبوط حاد في حيازات المستثمرين الأجانب من المحافظ وارتفاع تكاليف واردات السلع الرئيسة، خاصة منذ التدخل الروسي في أوكرانيا.