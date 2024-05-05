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  • 7 صفقات خاصة في الأسهم السعودية بقيمة 318 مليون ريال منها صفقتان على 1.3% من "سبكيم"

7 صفقات خاصة في الأسهم السعودية بقيمة 318 مليون ريال منها صفقتان على 1.3% من "سبكيم"

7 صفقات خاصة في الأسهم السعودية بقيمة 318 مليون ريال منها صفقتان على 1.3% من "سبكيم"
الاقتصادية من الرياض
  • الأحد 5 مايو 2024 4:15 مساء
  • حدثت فى الأحد 5 مايو 2024 4:26 مساء


شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 7 صفقات خاصة بقيمة 318 مليون ريال على نحو 10.6 مليون سهم، تمت على عدد من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، منها صفقتان على 1.3 % من الأسهم المصدرة لسبكيم، وذلك على النحو التالي:

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

أسواق ع العثيم 

12.96

               507,489

              6,577,057

أسواق ع العثيم  

12.96

               242,511

              3,142,943

أماك

58.4

                 52,016

              3,037,734

أسمنت ينبع

28.75

                 68,000

              1,955,000

أسمنت ينبع

28.75

               132,000

              3,795,000

سبكيم العالمية

31.3

           3,405,395

         106,588,864

سبكيم العالمية

31.3

           6,163,951

         192,931,666
 

 

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