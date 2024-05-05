7 صفقات خاصة في الأسهم السعودية بقيمة 318 مليون ريال منها صفقتان على 1.3% من "سبكيم"
شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 7 صفقات خاصة بقيمة 318 مليون ريال على نحو 10.6 مليون سهم، تمت على عدد من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، منها صفقتان على 1.3 % من الأسهم المصدرة لسبكيم، وذلك على النحو التالي:
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
أسواق ع العثيم
|
12.96
|
507,489
|
6,577,057
|
أسواق ع العثيم
|
12.96
|
242,511
|
3,142,943
|
أماك
|
58.4
|
52,016
|
3,037,734
|
أسمنت ينبع
|
28.75
|
68,000
|
1,955,000
|
أسمنت ينبع
|
28.75
|
132,000
|
3,795,000
|
سبكيم العالمية
|
31.3
|
3,405,395
|
106,588,864
|
سبكيم العالمية
|
31.3
|
6,163,951
|
192,931,666