7 صفقات خاصة في الأسهم السعودية بقيمة 318 مليون ريال منها صفقتان على 1.3% من "سبكيم"



شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 7 صفقات خاصة بقيمة 318 مليون ريال على نحو 10.6 مليون سهم، تمت على عدد من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، منها صفقتان على 1.3 % من الأسهم المصدرة لسبكيم، وذلك على النحو التالي:

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة أسواق ع العثيم 12.96 507,489 6,577,057 أسواق ع العثيم 12.96 242,511 3,142,943 أماك 58.4 52,016 3,037,734 أسمنت ينبع 28.75 68,000 1,955,000 أسمنت ينبع 28.75 132,000 3,795,000 سبكيم العالمية 31.3 3,405,395 106,588,864 سبكيم العالمية 31.3 6,163,951 192,931,666