6 صفقات خاصة في "تاسي" بـ 203 ملايين ريال منها 3 صفقات على 1.7 % من "العثيم"

نفذت في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم 6 صفقات خاصة بقيمة 203.4 مليون ريال على نحو 15.9 مليون سهم، تمت على عدد من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، منها 3 صفقات على نحو 1.7% من أسهم أسواق العثيم، وذلك على النحو التالي :
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
العثيم
|
12.08
|
1942000
|
23,459,360
|
العثيم
|
12.08
|
6,500,000
|
78,520,000
|
موبايلي
|
52.2
|
65,000
|
3,393,000
|
العثيم
|
12.08
|
7,034,400
|
84,975,552
|
أرامكو
|
30.1
|
250,000
|
7,525,000
|
السعودي الفرنسي
|
36.7
|
150,000
|
5,505,000
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