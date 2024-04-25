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أسواق الأسهم- السعودية

6 صفقات خاصة في "تاسي" بـ 203 ملايين ريال منها 3 صفقات على 1.7 % من "العثيم"

6 صفقات خاصة في "تاسي" بـ 203 ملايين ريال منها 3 صفقات على 1.7 % من "العثيم"

"الاقتصادية" من الرياض

نفذت في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم 6 صفقات خاصة بقيمة 203.4 مليون ريال على نحو 15.9 مليون سهم، تمت على عدد من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، منها 3 صفقات على نحو 1.7% من أسهم أسواق العثيم،  وذلك على النحو التالي :

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

العثيم

12.08

1942000

23,459,360

العثيم

12.08

6,500,000

78,520,000

موبايلي

52.2

65,000

3,393,000

العثيم

12.08

7,034,400

84,975,552

أرامكو

30.1

250,000

7,525,000

السعودي الفرنسي

36.7

150,000

5,505,000
 
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