6 صفقات خاصة في "تاسي" بـ 203 ملايين ريال منها 3 صفقات على 1.7 % من "العثيم"

نفذت في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم 6 صفقات خاصة بقيمة 203.4 مليون ريال على نحو 15.9 مليون سهم، تمت على عدد من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، منها 3 صفقات على نحو 1.7% من أسهم أسواق العثيم، وذلك على النحو التالي :

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة العثيم 12.08 1942000 23,459,360 العثيم 12.08 6,500,000 78,520,000 موبايلي 52.2 65,000 3,393,000 العثيم 12.08 7,034,400 84,975,552 أرامكو 30.1 250,000 7,525,000 السعودي الفرنسي 36.7 150,000 5,505,000