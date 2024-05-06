الدولار مستقر وسط تجدد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية

استقر الدولار على نطاق واسع اليوم الإثنين بعدما أظهر تقرير تباطؤ نمو الوظائف في أمريكا وعزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام، في حين تراجع الين بعد موجة تقلبات ناجمة عما يعتقد أنه تدخل من الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي.

وسجل الين الأسبوع الماضي أقوى مكاسب أسبوعية منذ أوائل ديسمبر 2022 بعد جولتين مما يعتقد أنها تدخلات من طوكيو لإبعاد العملة عن أدنى مستوى في 34 عاما عند 160.245 ين للدولار. وارتفع الين 3.5 % الأسبوع الماضي.

وهبط الين على نطاق واسع اليوم الإثنين متراجعا 0.63 % إلى 153.95 للدولار، و0.60 % إلى 192.62 للجنيه الاسترليني و0.64 % إلى 165.715 لليورو.

وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية إلى 7.2160 للدولار، بعد ارتفاعه بأكثر من 1 % الأسبوع الماضي. وبدأ اليوان المعاملات الفورية الداخلية عند 7.2009 للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 25 مارس. وسجل 7.2144 للدولار في أحدث التعاملات.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل وتراجع الزيادة في الأجور السنوية إلى أقل من 4 % للمرة الأولى في 3 أعوام، وعززت الدلالات على تباطؤ سوق العمل التفاؤل بأن البنك المركزي الأمريكي يمكن أن يتخذ إجراءات لتقليص التضخم دون الزج بالاقتصاد إلى حالة ركود.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسة، إلى 105.16 نقطة بعدما لامس أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 104.52 يوم الجمعة. وارتفع المؤشر 4 % هذا العام.

وسجل اليورو 1.0764 دولار في أحدث التعاملات ولم يتحرك الاسترليني كثيرا ليسجل 1.2545 دولار، ومن المتوقع بشكل عام أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 4.35 % كما هو الحال منذ نوفمبر.