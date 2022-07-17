أصدرت أمانة محافظة جدة 12.286 رخصة بناء سكنية و 1.008 رخص بناء تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022, بنسبة بلغت 80% من إجمالي الطلبات الواردة.
وكشف وكيل أمين جدة للتعمير المهندس ناصر المتعب, عن إجمالي الكروكيات التنظيمية الصادرة خلال الأشهر الستة الماضية والبالغ عددها 6.818 كروكياً تنظيمياً, بنسبة إنجاز وصلت 96% من مجموع الطلبات الواردة، مضيفاً أن الأمانة صَدرت 11.104 معاملات (تحديث سجل عقاري - وتسجيل عقاري - وتحديث صك ورقي عبر خدمة تحديث السجل العقاري)، كما جرى تنفيذ 11.174 قراراً لنزع ملكية.
وبيّن وكيل الأمين أن الأمانة اعتمدت 6 مخططات حكومية وخاصة بمساحة إجمالية تجاوزت 310.242 متراً مربعاً، بالإضافة لاعتماد 12 قراراً لتخصيص أراضٍ للجهات الحكومية بمساحة إجمالية تفوق مليون متر مربع.
إصدار 13 ألف رخصة بناء سكنية وتجارية في جدة خلال 6 أشهر
أصدرت أمانة محافظة جدة 12.286 رخصة بناء سكنية و 1.008 رخص بناء تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022, بنسبة بلغت 80% من إجمالي الطلبات الواردة.
أضف تعليق