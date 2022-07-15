انخفاض العقارات المرهونة 8 % .. 56.5 ألف نصفها في الرياض

بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية نحو 56.451 عقار، منذ بداية العام الهجري الجاري (345 يوما)، بانخفاض 8 في المائة عن الفترة نفسها.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، تصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات العقارات المرهونة بـ49.5 في المائة من الإجمالي بـ27913 عقارا، ومنطقة مكة المكرمة 6952 عقارا، ثم الشرقية بـ5436 عقارا.

وسجلت منطقة عسير3810 عقارات، ومنطقة القصيم 3412 عقارا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ2671 عقارا، وحائل بـ 1447 عقارا، والجوف 1251 عقارا، تليها جازان 1010 عقارات مرهونة، وتبوك بـ843 عقارا مرهونا.

أما الحدود الشمالية فبلغت العقارات المرهونة 795 عقارا منذ بداية العام الهجري الجاري، ثم منطقة الباحة 608 عقارات تليها نجران بـ 303 عقارات.

ونفذت وزارة العدل عبر منصة المزاد الإلكتروني 43 مزادا عقاريا، منذ بداية العام الجاري 2022، فيما بلغت قيمة المزادات نحو 155 مليون ريال، في عدة مناطق.

وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن عدد المشاركين المسجلين في المنصة حتى الآن 21242 مستفيدا شاركوا مباشرة في المزادات الإلكترونية المطروحة، التي تخطت قيمتها منذ تدشين المنصة حاجز ثلاثة مليارات ريال، وتمت من خلال مركز الإسناد والتصفية المسؤول عن مزادات التنفيذ وتصفية الأموال.

وتمكن المنصة المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، ما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعما لتكافؤ الفرص بين الراغبين في الشراء والمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، ورفع مستوى التنافسية.

وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيله والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل إلكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، إضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع إلكترونيا لإتمام عملية البيع وإصدار موافقته المباشرة على الإفراغ.