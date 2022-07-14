"الأغذية" و "النقل" يرفعان التضخم في السعودية 2.3 % خلال يونيو

ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي خلال يونيو الماضي 2.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، صعد التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر 4.4 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية 4.7 في المائة، كما ارتفعت أسعار النقل ثالث الأقسام وزنا 2.5 في المائة.

على الجانب الآخر، انخفض قسم الملابس والأحذية 1.3 في المائة. والتضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ 30 على التوالي.