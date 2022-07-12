الصين والمملكة أعلى فائض تجاري بين «العشرين» .. 33.1 مليار دولار عجز المجموعة

سجلت دول مجموعة العشرين مجتمعة عجزا تجاريا قيمته 33.1 مليار دولار خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، مع تسجيل تسع دول عجزا مقابل عشر دول سجلت فائضا في ميزانها التجاري.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئات الإحصاء في دول المجموعة جاء تسجيل العجز بضغط رئيس من تسجيل الولايات المتحدة عجزا قيمته 86.7 مليار دولار في ظل ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير ما رفع قيمة وارداتها خاصة من الصين.

على الجانب الآخر حققت الصين أعلى فائض في الميزان التجاري لدول العشرين بنحو 51.1 مليار دولار، تلتها السعودية بـ 21.8 مليار دولار، وروسيا 21.2 مليار دولار مع ارتفاع أسعار النفط.

رابعا حلت أستراليا بفائض 9.1 مليار دولار، ثم إندونيسيا 7.6 مليار دولار، والبرازيل 4.9 مليار دولار، وكندا 1.7 مليار دولار، والأرجنتين 1.5 مليار دولار، وجنوب إفريقيا مليار دولار، وأخيرا ألمانيا 861 مليون دولار.



عجوزات تجارية

وعن الدول الأخرى التي سجلت عجزا مع الولايات المتحدة، جاءت الهند بعجز 24.3 مليار دولار، ثم فرنسا 13 مليار دولار، والمملكة المتحدة 10.2 مليار دولار، واليابان 6.2 مليار دولار، وتركيا 6.1 مليار دولار، وإيطاليا 3.7 مليار دولار، والمكسيك 1.9 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 1.7 مليار دولار.

يشار إلى أن الميزان التجاري لأي دولة هو الفارق بين قيمة صادراتها من جهة، ووارداتها من جهة أخرى.

وشهد العالم ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات متأثرا بأزمة سلاسل الإمداد الناتجة عن جائحة كورونا، فيما تفاقمت القضية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار السلع خاصة الغذائية والطاقة نظرا لثقل الدولتين في تلك السلع لا سيما روسيا.



وحدة التقارير الاقتصادية