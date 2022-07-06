وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو

قال ميلي كياري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية اليوم إن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو توفي. وكان من المقرر أن يتنحى باركيندو (63 عاما) في نهاية الشهر الجاري، بعد أن ظل أمينا عاما لأوبك لستة أعوام.



وقال كياري على تويتر "فقدنا محمد باركيندو" ، وأردف أن الوفاة "خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي". وذكر كياري أن باركيندو توفي بعد ساعات من لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري وإلقائه الخطاب الرئيسي في قمة للطاقة في أبوجا بحسب رويترز .