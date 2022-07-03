"البحر الأحمر" توقع شراكة لبناء وتطوير 159 وحدة فندقية على جزيرة شورى

أعلنَتْ شركةُ البحر الأحمر للتطوير توقيعَ تحالفٍ مشتركٍ مع شركة استثمار عقارية، لتطوير منتجع على جزيرة "شُورى" الجزيرة الرئيسية بوجهة البحر الأحمر ويضمُّ 159 وحدةً فندقيةً ، حيث يجري العمل وفق المخطط الزمني ليكون افتتاحُه في أوائل عام 2024م، وبموجب هذه الاتفاقية ستوفرُ الشراكة ما مجموعه 1.5 مليار ريالٍ.

وتُعَدُّ جزيرةُ "شُورى" البوابةَ الرئيسيةَ للوجهة ضمن المرحلة الأولى للتطوير، التي ستضمُّ عند اكتمالها 11 منتجعًا وفندقًا فاخرًا، ووحداتٍ سكنيةً وملاعبَ للجولف ومرسىً لليخوت، والعديدَ من مرافق الترفيه والاستجمام.

وأَكَّدَ الرئيسُ التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أنَّ الشراكةَ رسالةٌ تُبيِّن اهتمامَ المجتمع وقطاع الاستثمار بوجهة البحر الأحمر والفرص السياحية متسعة الأفق في المملكة، مبينًا أنَّ وجهةَ البحر الأحمر تقدمُ العديدَ من الفرص التجارية الواعدة، وذلك بقدرتها على استغلال الأصول الإستراتيجية والرئيسية للمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه على النحو الذي حَدَّدَتُهُ رؤيةُ المملكة 2030، مشيراً إلى أنَّ هذا التحالفَ المشتركَ يُسَلِّطُ الضوءَ على اهتمام القطاع الخاص ورغبته بالمشاركة والاستثمار ، كما تجري شركةُ البحر الأحمر أيضاً نقاشاتٍ مماثلةً مع عدة مستثمرين، لبحث فرص الاستثمار في أصول وجهة البحر الأحمر التجارية التي تشملُ الفنادقَ والمنتجعاتِ ومرافقَ الاستجمام والتسوق والترفيه.

ويأتي هذا الإعلانُ بعد تحقيق شركة البحر الأحمر للتطوير مطلع هذا العام الإغلاق المالي لتمويلها الأخضر البالغ قيمته 14,120 مليار ريالٍ سعودي (3,76 مليارات دولار) مع أربعة بنوك سعودية رائدة ، كما حازت الشركةُ على جائزة "أفضل صفقة تمويل مشاريع للعام" ضمن "جوائز أسواق المال السعودية 2021م" كأول تسهيل ائتماني مقوَّم بالريال السعودي يُمنحُ ضمن إطار التمويل الأخضر.

وأَحْرَزَتْ وجهةُ البحر الأحمر تقدمًا ملحوظًا على أرض الواقع انعكسَ في اكتمال أكثرَ من 50 بالمئة من المرحلة الأولى وتشغيل عدة أصول رئيسية بشكل كامل تَتَضَمَّنُ فندقًا للموظفين من فئة أربعة نجوم ومكاتبَ إداريةً، بالإضافة إلى أكبر مشتل زراعي في المنطقة.

ومَنَحَتْ شركةُ البحر الأحمر للتطوير وأمالا أكثرَ من 1000 عقدٍ بقيمةٍ تزيد عن 25 مليار ريالٍ، ويجري العملُ وفقَ الجدول الزمني لاستقبال أوَّلَ الزوَّارِ مطلع عام 2023م عند افتتاح أول مجموعة من فنادق المرحلة الأولى، التي ستكتملُ بحلول عام 2024م.

ومن المقرَّرِ أنْ تَتَأَلَّفَ وجهةُ البحر الأحمر عند اكتمالها عام 2030م من 50 منتجعًا يُوفر مايقربُ من 8000 غرفةٍ فندقيةٍ، إضافةً إلى أكثرَ من 1000 وحدةٍ سكنيةٍ مُوَزَّعةٍ على 22 جزيرةً وستةِ مواقعَ داخليةٍ على البر، كما ستضمُّ الوجهةُ مطارًا دوليًّا، ومراسيَ فاخرةً، وملاعبَ غولف، والعديدَ من مرافقِ الترفيهِ والاستجمامِ.

