تعيين الرميح نائبا لوزير النقل .. والسياري نائبا لمحافظ "ساما"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، عدة أوامر ملكية، شملت عدة قطاعات جاء أبرزها تعيين إعفاء الأمير عبدالرحمن آل مقرن من منصبه كأمين لمجلس الوزراء وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي، و تعيين بندر الرشيد سكرتيرا لولي العهد، وأيمن السياري نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار بمرتبة وزير، والأميرة الأميرة هيفاء آل سعود، نائبا لوزير السياحة.

وجاءت القرارات على النحو الآتي :

- يعفى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه ، ويعين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

- تعيين بندر الرشيد، سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

- تعيين أيمن السياري، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير.

- تعيين الشيهانة العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

- تعيين محمد العميل، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأستاذ منصور بن سلمه، نائبا لسكرتير سمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

- تعيين عبدالعزيز طرابزوني، مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأميرة هيفاء آل سعود، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

- تعيبن الدكتور رميح الرميح، نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.

- تعيين إيهاب الحشاني، نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة.

- تعيين أحمد الحسن، مساعدا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة.

- تعيين خالد الظاهر، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.