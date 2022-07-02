8.16 مليار دولار العجز التجاري التركي في يونيو .. قفز 184%

قالت وزارة التجارة اليوم إن العجز التجاري في تركيا قفز 184.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو إلى 8.16 مليار دولار مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يساهم في اتساع العجز.

وأدى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا إلى زيادة أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية.

وكشفت البيانات أيضا أن الصادرات التركية ارتفعت 18.5 في المائة إلى 23.40 مليار دولار في يونيو في حين قفزت الواردات 39.6 في المائة إلى 31.56 مليار دولار، وفقا لـ"رويترز".

وسجل العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار بزيادة 142.5 في المائة على أساس سنوي.