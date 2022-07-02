لدعم صادراتها .. روسيا تخفض ضريبة تصدير زيت دوار الشمس

أعلنت وزارة الزراعة الروسية اليوم السبت ضريبة تصدير زيت دوار الشمس خفضا حادا بعد تغيير المعادلة التي تستخدمها موسكو لحسابها من أجل دعم شحناته، بينما تحوم عملة الروبل قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام.

وأضافت الوزارة في مذكرة أن ضريبة تصدير زيت دوار الشمس حددت عند 8408.7 روبل (163.3 دولار بالمعدل الحالي) للطن لشهر يوليو.

وبحسب "رويترز"، كانت السلطات قد حددت الضريبة لشهر يوليو في السابق بالدولار الأمريكي عند 560.1 دولار للطن.

وارتفع الروبل إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات هذا الأسبوع، بدعم من ضوابط رأس المال، لكن من المتوقع أن ينخفض في المدى الطويل. وفقد ما يقرب من 6 في المائة أمس الجمعة في التعاملات بموسكو.

وكانت روسيا قد خفضت أمس الضرائب على صادراتها من الحبوب بشكل حاد بعد تغيير الصيغة التي تستخدمها لحسابها لدعم الشحنات في موسم يوليو يونيو التسويقي.