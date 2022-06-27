3.58 ألف طن إنتاج العالم من الذهب في 2021 .. و8 دول إفريقية بين الـ 20 الكبار

ارتفع الإنتاج العالمي من الذهب خلال العام الماضي 3 في المائة ليبلغ 3.58 ألف طن مقابل 3.48 ألف طن في 2020، بزيادة 104.9 طن.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، استحوذت قارة إفريقيا على أكبر حصة من الإنتاج بـ981.1 طن، تمثل 27.4 في المائة من الإجمالي، ثم آسيا 596.1 طن (16.6 في المائة).

ثالثا دول الكومنولث (روسيا وأوزبكستان وكازاخستان ودول أخرى) بإنتاج 558 طنا، تشكل 15.6 في المائة من العالم، ثم دول أمريكا الجنوبية والوسطى 544.9 طن (15.2 في المائة)، وأمريكا الشمالية 504.2 طن (14.1 في المائة)، وأوقيانوسيا 362.8 طن (10.1 في المائة)، وأخيرا قارة أوروبا 33.7 طن تمثل 0.9 في المائة من الإنتاج العالمي في 2021.

وتتصدر الصين وروسيا أكبر دول العالم إنتاجا للذهب في 2021 بـ332 طنا و330.9 طن وحصص 9.3 في المائة و9.2 في المائة على التوالي، فيما جاءت السودان الدولة العربية الوحيدة بين الكبار في الترتيب الـ15 بإنتاج 85.1 طن.

وأعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أمس الأحد حظرا على واردات الذهب الروسي، ضمن تشديد العقوبات على موسكو وقطع سبل تمويل حربها في أوكرانيا بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الحرب.

وجاء الزيادة في إنتاج الذهب العالمي خلال 2021 بشكل رئيس من دول أمريكا الجنوبية والوسطى بـ60.6 طن، وقارة إفريقيا 57.1 طن.

أما أكبر الدول التي زادت إنتاجها من الذهب خلال 2021، فتصدرتها بيرو بزيادة قدرها 25.8 طن، ثم بوليفيا 22.5 طن، وكندا 19.6 طن، وإندونيسيا 16.6 طن، والمكسيك 14.1 طن، وجنوب إفريقيا 11.1 طن.

وخلف الصين وروسيا، تأتي أستراليا ثالث أكبر منتج للذهب عالميا بـ315.1 طن، ثم كندا 192.9 طن، والولايات المتحدة 186.8 طن، وغانا 129.2 طن، وبيرو 127.3 طن، والمكسيك 124.5 طن، وإندونيسيا 117.5 طن، وعاشرا جنوب إفريقيا 113.6 طن.

في الترتيب الـ11 تأتي أوزبكستان بـ104.9 طن، ثم بوركينافاسو 102.8 طن، ومالي 98.7 طن، والبرازيل 90.1 طن، والسودان 85.1 طن، وكازاخستان 77.6 طن، والكونغو الديمقراطية 63.3 طن، وكولومبيا 61 طنا، وغينيا 60.5 طن، والمركز الـ20 زيمبابوي بـ 46.4 طن.

وتشير البيانات إلى وجود ثماني دول إفريقية بين أكبر 20 منتجا للذهب في 2021.



وحدة التقارير الاقتصادية