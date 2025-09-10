البيع على المكشوف يطول 98 شركة في "تاسي"

بلغ عدد الشركات التي طالها البيع على المكشوف في السوق المالية السعودية "تاسي" 98 شركة، بإجمالي قيمة 354 مليون ريال، وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول" الصادرة اليوم.

تصدرت "الإنماء" قائمة الشركات من حيث قيمة المراكز المكشوفة بقيمة 42 مليون ريال، تلتها "سابك" بـ37 مليون ريال، ثم "لوبريف" بـ35 مليون ريال.

أما على صعيد الوزن النسبي للمراكز المكشوفة قياساً بالأسهم الحرة، فجاءت "لوبريف" في الصدارة بنسبة 0.85%، تلتها "الموسى الصحية" عند 0.67%، ثم "صناعة الورق" بـ0.59%.

يتمثل البيع على المكشوف في قيام المستثمر ببيع أوراق مالية قام باقتراضها، وذلك وفقا للائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن شركة "إيداع". ويهدف البيع على المكشوف إلى رفع مستوى السيولة وتفعيل دور صانع السوق، إضافة إلى تمكين المستثمرين من تحقيق أرباح عبر الاستفادة من تحركات الأسعار في الاتجاهين.

تنص القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف على ألا تتجاوز نسبة الورقة المالية المكشوفة إلى متوسط الكمية المتداولة للأوراق المالية ذات العلاقة عشرة أيام، ما يعرف بمؤشر أيام التغطية، الذي يقيس المدة الزمنية اللازمة لتغطية المراكز المكشوفة استنادا إلى متوسط التداول في آخر 60 يوما.

كما اشترطت اللوائح ألا يتجاوز مجموع صافي المراكز المكشوفة 10 % من عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، لضمان بقاء التوازن بين حجم المراكز المكشوفة والسيولة المتاحة في السوق.

ولهيئة السوق المالية تعليق صفقات البيع على المكشوف وذلك في أي وقت وفقا لتقديرها ويشمل ذلك دون الحصر: حماية المستثمرين، الحفاظ على سوق منتظمة، نشوء أحداث أو تطورات سلبية من شأنها أن تشكل تهديدا للاستقرار المالي أو زعزعة الثقة بالسوق المالية.

وحدة التحليل المالي