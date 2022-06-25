أسعار السكر في تركيا ترتفع 67% 

أفادت محطة "بلومبرج إتش تي" التلفزيونية بأن شركة "تركسكر" التركية لإنتاج السكر، والمملوكة للدولة، رفعت أسعار السكر بواقع 67 في المائة ليصل سعر الكيلو إلى 13 ليرة، لبعض أسواق الخصم.

وأفادت الشركة في بيان بزيادة سعر كيلو السكر للعملاء الآخرين بواقع 36.4 في المائة، ليصل إلى 15 ليرة. ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة بداية من بعد غد الاثنين. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادة أخرى طبقتها "تركسكر" في مارس الماضي.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، واتباع سياسة نقدية فضفاضة في تركيا، وتراجع قيمة الليرة، إلى زيادة كبيرة في أسعار المستهلك بالبلاد.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك أكبر زيادة له خلال 24 عاما، بواقع 73 في المائة خال شهر مايو الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بواقع 92 في المائة.