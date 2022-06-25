العقد الضائع وتمويل مواجهة الجائحة «3 من 3»

تشير التقديرات إلى أن فجوة التمويل ستبلغ نحو 100 مليار دولار سنويا على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة في سياق مواجهة إفريقيا الجائحة. فقد أوكلت إلينا نحن كمبعوثين مهمة التوصل إلى حل لما لا يزال يشكل خطرا جسيما، وهو ارتفاع تكاليف خدمة الدين. ومن الواضح أنه ينبغي أن نبدأ بصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين. فهكذا انطلقت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ورغم الاتفاق على تأجيل سداد ما يزيد على 12 مليار دولار، لم يتجاوز ذلك حتى الآن خمسة مليارات دولار تقريبا. إنها نقطة في بحر.فحينما انهار بنك "ليمان براذرز" عقدت مجموعة العشرين للمرة الأولى على الإطلاق اجتماعا على مستوى رؤساء الدول في تشرين الأول (أكتوبر) 2008. وبحلول نيسان (أبريل) 2009، كان قد تم الاتفاق على اقتراح بتخصيص لحقوق السحب الخاصة، والعالم اليوم في حاجة إلى هذه النوعية من القيادة نفسها. نحن في حاجة إلى تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة ومناقشة سبل توزيع حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة لزيادة السيولة المتاحة للدول منخفضة الدخل وكذلك متوسطة الدخل التي تواجه مصاعب.عندما نستعرض جهود تخفيف أعباء الديون في الماضي، سنحتاج في وقت ما إلى مناقشة مسألة تخفيض الدين، على غرار المبادرة المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين لتخفيض أعباء الديون التي انطلقت عام 1996، وإذا نحينا جانبا الجدل الدائر حول ما إذا كانت هذه الأوضاع قابلة للاستمرار أم لا، فقد عادت بالنفع على عدد من الدول. والفرق بين ذلك الوقت والآن هو تمكن عدد أكبر بكثير من الدول النامية من الوصول إلى أسواق رأس المال. وهناك دول في أمس الحاجة إلى تخفيف أعباء الديون لكنها تخشى انخفاض تقدير جدارتها الائتمانية متى تقدمت للحصول على هذه المساعدة، إنها معضلة تستعصي على الحل.حقيقة، نشأت في مدينة معزولة في منطقة فقيرة، وهو واقع كان من شأنه أن يشكل حياتي المهنية ضمن حركة المقاومة في مدينة كيب تاون، فانتهى بي الأمر في السجن. ومن أهم الدافع وراء مواصلتي الكفاح حيث لم تتغير طبيعتي عندما انتقلت إلى مجلس الوزراء، ولم أكن لأترك الظروف تتحكم في مصيري، لقد كان لأمي دوما وجود في حياتي عندما كنت أمر بأي ظرف صعب. وقد قلت في جنازتها العام الماضي إنني كلما كنت أعرض الموازنة، كنت دائما أبحث عنها بين الحضور. وكان أكثر ما يهمني هو معرفة ما إذا كانت قد فهمت ما كنت أقول فيمكنني أن أتحدث في موضوعات علوم الاقتصاد، لكن ما جدوى ذلك إذا لم يستطع الناس المتأثرون بها أن يفهموا ما الذي تعنيه بالنسبة إليهم؟ وهذا هو المهم في الحياة، إنهم الناس فلا يسعك أن تخذلهم.