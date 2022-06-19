لسرعة إنهاء القضايا .. مركز تهيئة الدعاوى ينفذ 245 ألف خدمة

كشفت وزارة العدل أن مركز تهيئة الدعاوى الذي تم تدشينه الشهر الماضي قام بتنفيذ أكثر من 245 ألف خدمة، بهدف تحسين جودة المخرجات القضائية وسرعة إنهاء القضايا.

وأوضحت الوزارة أن المركز تعمل به 342 باحثة شرعية وقانونية، بالإضافة إلى الخبراء المسجلين في منصة خبرة، وعددهم 800 خبير في تخصصات الهندسة، والمحاسبة، والتقييم، والمحاماة، إذ يُستعان بهم لدعم عمل المركز، وبهدف تقليص أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

ومن الخدمات التي يقدمها المركز الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات والإشعارات، إضافة إلى تلخيص ضبوط الجلسات والمذكرات، وصياغة مسودة الأحكام، وخدمة تهيئة طلبات الإفلاس.

يذكر أن مركز تهيئة الدعاوى الذي يعمل على تقديم خدمة الإسناد القضائي للدوائر القضائية، ورفع جاهزية ملف القضية تم تدشينه أواخر مايو ماضي.