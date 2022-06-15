المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا تؤيد استضافة السعودية لـ"إكسبو 2030"

أكدت المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا "سيماك" دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض "إكسبو 2030" في الرياض، كما رحبت بعقد القمتين (القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة).

وأشادت المنظمة بجهود المملكة الحثيثة التي تسعى من خلالها لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية.

ونوه رئيس المنظمة دانييل اونا اندو، بالعلاقات المتميزة بين المملكة ودول المنظمة، مثمنا الجهود التي تقوم بها المملكة في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال زيارة المستشار في الديوان الملكي أحمد قطان إلى مقر المنظمة جمهورية غينيا الاستوائية.