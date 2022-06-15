أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية اليوم إعادة فتح المجال الجوي ، بعد أن توقفت الرحلات الجوية بالكامل بسبب عطل معلوماتي استمر لساعات.
وأوضحت المجموعة في تغريدة: "تم حل المشكلة الفنية في سكايغايد ورفع إغلاق المجال الجوي في الساعة 08,30 (06,30 ت غ) أعيد فتح المجال الجوي السويسري واستؤنفت الرحلات الجوية فوق سويسرا وفي مطاري جنيف وزوريخ كذلك"، بدون تحديد سبب العطل.
بعد توقف الرحلات لساعات.. إعادة فتح المجال الجوي السويسري
أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية اليوم إعادة فتح المجال الجوي ، بعد أن توقفت الرحلات الجوية بالكامل بسبب عطل معلوماتي استمر لساعات.
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