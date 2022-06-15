بعد توقف الرحلات لساعات.. إعادة فتح المجال الجوي السويسري

أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية اليوم إعادة فتح المجال الجوي ، بعد أن توقفت الرحلات الجوية بالكامل بسبب عطل معلوماتي استمر لساعات.

وأوضحت المجموعة في تغريدة: "تم حل المشكلة الفنية في سكايغايد ورفع إغلاق المجال الجوي في الساعة 08,30 (06,30 ت غ) أعيد فتح المجال الجوي السويسري واستؤنفت الرحلات الجوية فوق سويسرا وفي مطاري جنيف وزوريخ كذلك"، بدون تحديد سبب العطل.