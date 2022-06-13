السعودية ترفع قيود كورونا .. لا اشتراط لتوكلنا ولبس الكمامات

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحةـ بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من الجهات كافة، والتقدم ولله الحمد في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع، فقد تقرر ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الجائحة، وفقا لما يلي :

أولا : عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامة "وقايـة"، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط لـبس الكمامة للدخول إليها، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

ثانيا : عدم اشتراط التحصين والتحقق مـن الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العام، باستثناء الـتي تقتضي طبيعتها اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقق مـن الحالة الصحية حسب ما تحدده البروتوكولات الصادرة مـن قبـل "وقاية"، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقل الـتي ترغب في تطبيـق مستويات حمايـة أعلى مـن خلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقق مـن الحالة الصحية للدخول إليهـا.

ثالثا : تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد 19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة (8) أشـهر بـدلا مـن (3) أشهر مـن تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب مـا تظهر حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا).

وأكد المصدر أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ويشمل ذلك أخذ الجرعات التنشيطية المعتمدة من اللقاح، كما أوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.