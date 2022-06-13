التدريب التقني : فتح بوابة القبول في الكليات والمعاهد في 22 ذي القعدة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين بالتقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات للدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية، والبكالوريوس للبنين والبنات الحاصلين على دبلوم التقنية أو ما يعادله، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفصل التدريبي الأول من 1444.

وأوضحت، بأن مواعيد التسجيل ستكون اعتبارا من 22 ذي القعدة وحتى 18 ذي الحجة، لبرامج البكالوريوس للبنين والبنات، ومن 25 ذي القعدة وحتى 29 ذي الحجة لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للبنين، وسيكون عبر بوابة (قبولي).

من جهته اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحويل 8 أفرع من فروع الكليات إلى كليات تقنية مستقلة، لتنضم إلى مجموعة الكليات التقنية المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وذلك بعد تحقيقها معايير التحويل المعتمدة.

وأكد الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة، أن تحويل الفروع إلى كليات مستقلة يعني منشأة تدريبية لها مجلس إداراتها الخاصة ولديها فرصة للتوسع بالأقسام والتخصصات حسب احتياجات المنطقة وبما يتطلبه قطاعات سوق العمل المختلفة، حيث يعد تحويل هذه الفروع فرصة لزيادة الطاقة الاستيعابية ولتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وشمل التحول كل من الكلية التقنية بالقوز، الكلية التقنية بأحد رفيدة، الكلية التقنية بالأرطاوية، الكلية التقنية بالعيص، الكلية التقنية بحبونا، الكلية التقنية بحقل، الكلية التقنية بديمة، الكلية التقنية بالعيدابي، ليصل بذلك عدد الفروع التي تم تحويلها إلى كليات تقنية مستقلة (20) فرع كلية.