رئيس "كفاءة الإنفاق": 40 % الزيادة في سرعة تنفيذ المشروعات الحكومية

دشن وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" محمد الجدعان، الدليل الوطني لإدارة المشاريع، والدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، في حفل نظمته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم في الرياض.

وأكد الجدعان في كلمة له خلال حفل التدشين أن هذين الدليلين من شأنهما أن يكونا رافدين لجهود الجهات الحكومية ومساعيها نحو التميز على الصعيد المؤسسي، ورفع كفاءة الإنفاق في المشاريع الرأسمالية والتشغيلية، وبنية تحتية عالية الجودة.

وأوضح أن هذه الخطوات المتسارعة، ما هي إلا جزء من مسيرة أكبر وأوسع عنوانها تحقيق كفاءة الإنفاق وجودة المشاريع الحكومية، بما يضمن تحقيق أعظم أثر مقابل الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية والتشغيلية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" المهندس عبدالرزاق العوجان، أنه ضمن هذا التوجه القائم على دعم المشاريع والأصول والمرافق، فقد تمكنت بعض الجهات الحكومية من تحقيق النجاح في سرعة تنفيذ المشروعات الحكومية بنسبة 40%، كما نجحت في تحقيق أثر مالي بلغ أكثر من 120 مليار ريال خلال عام 2021، في حين أثمر ذلك في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة عن توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل لشباب وفتيات الوطن، فضلًا عن تدريب أكثر من 1,845 متدرباً في ذات المبادرة، إضافةً إلى تدريب 1,844 متدرباً في مجال الأصول والمرافق في الجهات الحكومية، ومساندة الجهات الحكومية في تأسيس 194 فريقًا لكفاءة الإنفاق نتج عنه تحقيق أثر مالي بلغ 39 مليار ريال.

