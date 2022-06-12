الحج والعمرة لـ "الاقتصادية" : 400 ألف طلب حج وتمديد التسجيل حتى 12 ليلا

قال للاقتصادية المهندس هشام سعيد وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين إن الوزارة مددت رغبة التسجيل لحجاج الداخل لمدة 24 ساعة "ينتهى التمديد الليلة عند الساعة 12" لإعطاء المزيد من الفرصة للراغبين بالحج.

واضاف أن الاختيار بين المتقدمين سيكون عبر القرعة الإلكترونية لمن تنطبق عليهم الشروط المعلنة مسبقا وسيتم أشعارهم عبر رسائل نصية بدفع أجور الباقات التى اختاروها خلال 48 ساعة.

وأشار سعيد أن عدد المتقدمين من حجاج الداخل تجاوز 400 ألف طلب سيتم اختيار 150 ألف حاج منهم من المواطنين والمقيمين من خلال 170 شركة وموسسة.