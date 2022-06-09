الدولار يصعد مع ترقب بيانات التضخم واليورو يتخلى عن مكاسبه بفعل رفع أسعار الفائدة

ارتفع مؤشر الدولار اليوم، معوضا انخفاضه في المعاملات المبكرة، في حين تخلى اليورو عن مكاسبه السابقة بعد أحدث إعلان للبنك المركزي الأوروبي والذي أشار إلى أنه بصدد البدء في رفع أسعار الفائدة.

وأنهى البنك المركزي الأوروبي برنامجا طويل الأمد لشراء الأصول وقال إنه سيعلن الشهر المقبل عن أول زيادة لأسعار الفائدة منذ 2011، تليها خطوة أكبر محتملة في سبتمبر مع سعيه للحد من التضخم المتزايد.

وارتفع مؤشر الدولار 0.39 في المائة إلى 102.960، مع تراجع اليورو 0.55 في المائة إلى 1.0655 دولار. وتتجه العملة الأمريكية لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، والأكبر في خمسة أسابيع، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض اليورو بنسبة 0.6 في المائة مقابل الين إلى 142.990 ين، وهو أقل بقليل مما بلغه أمس الأربعاء حين سجل أعلى مستوياته أمام العملة اليابانية منذ يناير 2015 عند 144.25 ين.

وارتفع الين الياباني 0.05 في المائة مقابل الدولار إلى 134.16 ين، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.15 في المائة خلال اليوم، وبلغ في أحدث تداول 1.252 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفضت بيتكوين بنسبة 0.28 في المائة إلى 30104.20 دولار.