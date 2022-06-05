النقل : السماح بإصدار تصاريح إبحار اليخوت عبر المراسي التجارية

أعلنت الهيئة العامة للنقل، بالشراكة مع المديرية العامة لحرس الحدود، السماح بإصدار تصاريح إبحار اليخوت من خلال بعض المراسي التجارية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود، تحت عنوان "استعراض تجربة تصاريح الإبحار من خلال المراسي التجارية"، بحضور ملاك اليخوت والمراسي والمهتمين بهذا المجال الحيوي والنوعي.

وتأتي هذه المبادرة بهدف تطوير وتسهيل إجراءات الرحلات البحرية لليخوت في المياه الإقليمية للمملكة، بما يضمن دعم التنمية السياحية وقطاع السياحة البحرية المحلية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار في قطاع اليخوت، أحد أهم أنشطة النقل الواعدة وذات القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي، وسيتم تطبيق هذه المبادرة كمرحلة أولى مع بعض المراسي التجارية.