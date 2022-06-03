منصة "إحسان" تطلق مسار دعم فرص الإسكان

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" مسار الإسكان ضمن فرص التبرع، بالتكامل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة الإسكان التنموي؛ بهدف المساهمة في توفير المساكن الملائمة لـ 100 أسرة مستحقة كمرحلة أولى، بما يمنح الاستقرار وسبل العيش الكريمة، والاستمرار في دعم المنصة للفرص الخيرية عبر خدمات نوعيّة ومتجددة.

وبحسب "واس" تتضمن شروط الاستحقاق أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون مستفيدا من إحدى الجمعيات الرسمية، وأن يكون مستحقا للدعم السكني. وتتكفل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بنسبة 33 في المائة من تكلفة الوحدة السكنية دعما للمستفيدين.

وتتيح الخدمة للمتبرعين مساعدة الأسر المستحقة؛ لتوفير المساكن عبر موقع وتطبيق منصة إحسان، واختيار المشاريع ضمن قائمة فرص التبرع، واختيار مسار مشاريع الإسكان، وتصفح الحالات المعروضة ثم استكمال عملية التبرع لها.