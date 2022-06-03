3 شركات كورية جنوبية توقع اتفاقا لبناء محطة للهيدروجين الأخضر في الإمارات

قالت شركة بترولين كيمي في الإمارات اليوم إن ثلاث شركات من كوريا الجنوبية وقعت اتفاقا لبناء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في الإمارات بتكلفة مليار دولار.

وأضافت الشركة أنها ستبني مع شركات كوريا إلكتريك باور، وسامسونج سي آند تي، وكوريا ويسترن باور المحطة التي يمكنها إنتاج ما يصل إلى 200 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا.

والهيدروجين الأخضر، الذي يتم الحصول عليه من خلال تمرير كهرباء منتجة من مصادر متجددة عبر المياه لفصل الهيدروجين عن الأكسجين، يعتبر في رأي البعض وقودا أساسيا لمستخدمي الطاقة الذين يتطلعون لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وفقا لـ"رويترز".

ومن المقرر أن يتم بناء المحطة على مرحلتين في منطقة خليفة الصناعية قرب العاصمة أبوظبي على أن تنتج المرحلة الأولى 35 ألف طن قبل أن ترفع المرحلة الثانية الإنتاج لكامل الطاقة.