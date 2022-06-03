إنفاق المستهلكين في السعودية يرتفع 11.7 %.. 107.3 مليار ريال خلال أبريل

بلغ إنفاق المستهلكين في السعودية نحو 107.29 مليار ريال خلال نيسان (أبريل) من العام الجاري بنمو 11.7 في المائة "11.22 مليار ريال" على أساس سنوي، مقارنة بنحو 67.07 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية خلال نيسان (أبريل) الماضي، شهد تجاوز مبيعات نقاط البيع السحوبات النقدية لأول مرة.

وبلغت مبيعات نقاط البيع 49.4 مليار ريال، بنمو 26.2 في المائة، في حين تراجعت السحوبات النقدية بنحو 7.3 في المائة إلى 47.58 مليار ريال.

فيما بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى نحو 10.26 مليار ريال، وبنمو 84.8 في المائة، بعدما كانت 5.55 مليار ريال.

وبذلك يمثل إنفاق المستهلكين من نقاط البيع 46.1 في المائة، فيما شكلت السحوبات النقدية على 44.3 في المائة ونحو 9.6 في المائة عبر التجارة الإلكترونية.

وبالمقارنة بآذار (مارس) 2022، تراجع الإنفاق 5.7 في المائة، حيث انخفض الإنفاق بنحو 6.52 مليار ريال بعدما كان الإنفاق حينها قد بلغ نحو 113.8 مليار ريال.

وبحسب عمليات نقاط البيع، زاد إنفاق المستهلكين على قطاع المطاعم والمقاهي خلال نيسان (أبريل) الماضي بنحو 24 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ خمسة مليارات ريال ليستحوذ القطاع على 10 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.

كذلك زاد الإنفاق على قطاع "المشروبات والأطعمة" بنحو 7 في المائة لتبلغ المبيعات عبر أجهزة نقاط البيع نحو 7.14 مليار ريال، مشكلا بذلك 14.4 في المائة من الإجمالي.

وتراجع الإنفاق في أربعة قطاعات خلال نيسان (أبريل) أبرزها قطاع التعليم وقطاع "مواد البناء والتعمير" بواقع 28 و12 في المائة على الترتيب.

وخلال العام الماضي، شهد إنفاق المستهلكين معدلات نمو كبيرة، بعدما بلغ حجم الإنفاق 1.13 تريليون ريال وبنمو 10.2 في المائة.

في حين بلغ معدل الإنفاق الشهري خلال العام الماضي نحو 94.12 مليار ريال، مقابل نحو 85.42 مليار ريال متوسط شهري في 2020.



وحدة التقارير الاقتصادية