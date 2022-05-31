شركات العقارات في أكبر اقتصاد شمال أوروبي تواجه "نهاية عصرها الذهبي"

يمثل التراجع الحاد في المعاملات التجارية لشركات العقارات السويدية، أحدث دليل على أفول العصر الذهبي للقطاع، والذي شهد ارتفاع قيم العقارات والتمويل الزهيد.

ورصدت "بلومبيرج"، تراجع بنسبة تزيد على 60 % الشهر الماضي ليصل إلى مليار دولار، في حجم المعاملات التجارية لقطاع العقارات في أكبر اقتصاد بدول الشمال الأوروبي، بعد تسجيل مستوى قياسي في 2021.

ويقول ميكائيل سودرلوند رئيس الأبحاث في شركة "بانجيا" : المستوى الأدنى من النشاط الذي بدأ في مارس سوف يستمر على ما يبدو خلال هذا الشهر، مضيفا "رغم وجود صفقات كبيرة في مرحلة الإعداد، هناك حالة من الغموض الآن بشأن المستويات التي يجب أن تكون عليها الأسعار في قطاعات معينة".

وقد يكون للانكماش تأثير كبير على مسار نمو شركات العقارات المطروحة للتداول العام في السويد، والتي تمثل أكبر ثقل في مؤشر أو إم إكس ستوكهولم، بعد القطاعات الصناعية والمصرفية وشركات الاستثمار، كما تمثل نصف إجمالي مبيعات سندات الشركات في السويد العام الماضي.