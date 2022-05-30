أوامر ملكية .. الجبير مبعوثا للمناخ والبسامي مديرا للأمن والعيسى للمباحث

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، عدة أوامر ملكية، شملت عدة قطاعات مدنية وعسكرية جاء أبرزها تعيين فهد الجلاجل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعادل الجبير مبعوثا لشؤون المناخ، وتعيين أحمد العيسى مدير عاما للمباحث، والفريق محمد البسامي مديرا للأمن العام.

وجاءت القرارات على النحو الآتي:

- إعفاء توفيق الربيعة من رئاسة مجلس إدارة الهيئة الغذاء والدواء

- تعيين فهد الجلاجل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

- تعيين عادل الجبير مبعوثا لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله.

- تعيين خالد السالم رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

- إعفاء عبدالرحمن الحربي محافظ هيئة التجارة الخارجية من منصبه، وتعيينه سفيرا للمملكة لدى الصين.

- إعفاء بدر بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتعيينه مساعدا لرئيس هيئة الخبراء بالمرتبة الممتازة.

- تعيين طارق الفارس مستشارا بالأمانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة

- تعيين نجم الزيد نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة

- تعيين حمود المريخي مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

- تعيين عبدالرحمن الكنهل مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

- تعيين أحمد العيسى مدير عاما للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.

- ترقية اللواء نايف بن ماجد آل سعود إلى رتبة فريق ركن في الحرس الوطني.

- ترقية اللواء محمد البسامي إلى رتبة فريق، وتعيينه مديرا للأمن العام.

- تعيين عبدالرحمن السياري عضوا في مجلس الشورى.