"إنفاذ" يعرض 56 أصلا من العقارات والسيارات في المزاد العلني

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة 4 مزادات علنية، تعرض عقارات ومنقولات في 4 مدن ومحافظات في المملكة، من 5 إلى 8 يونيو 2022.

وتعرض المزادات، 56 أصلا من العقارات والمنقولات تتمثل في أراض تجارية وسكنية، وفلل وعمائر تجارية وسكنية ومنقولات لسيارات فاخرة كلاسيكية، وتبدأ بمزاد النخيل بريدة الذي يقام حضوريا وإلكترونيا ليعرض 9 عقارات حضوريا و 4 إلكترونيا، ومزاد النخيل عنيزة يعرض أيضا 9 عقارات حضوريا، و4 إلكترونيا، إضافة إلى مزاد النخيل (الرس - البكيرية) الإلكتروني الذي يعرض 13 عقارا متنوعاً بمختلف محافظات ومدن القصيم، وأما مزاد شغف للسيارات، فيعرض 17 سيارة فاخرة وكلاسيكية نادرة.