الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى منذ ديسمبر .. 16.34 ليرة مقابل الدولار

واصلت الليرة التركية تسجيل الخسائر اليوم، وأرجع محللون استمرار عمليات البيع لأسباب من بينها التوترات مع حلف شمال الأطلسي والسياسة النقدية الفضفاضة التي تتبعها البلاد.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت الليرة بنسبة 1.6 في المائة إلى 16.3454 ليرة لكل دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر.

وفقدت الليرة 18 في المائة من قيمتها هذا العام، ما يجعلها الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.

واستبعد المحلل الاستراتيجي مراد طوبراك أن تتراجع قريبا الضغوط التي تؤثر سلبا على أداء الليرة.

وخفض طوبراك توقعاته لنهاية العام إلى 17.5 ليرة لكل دولار مقابل 16.5 في توقعات سابقة.