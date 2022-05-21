110 آلاف دولار غرامة لترمب لعرقلته تحقيق ضريبي

دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب غرامة قدرها 110 آلاف دولار لإدانته بتهمة عرقلة تحقيق واسع في قضية احتيال ضريبي يجريه قضاء ولاية نيويورك منذ العام 2019 في حقّه، على ما أعلن متحدث باسم القضاء .

وحكمت محكمة نيويورك العليا على ترمب في 25 أبريل بدفع عشرة آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني فتحته المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس في حق منظمة ترمب.

وأعلن متحدث باسم ليتيسيا جيمس في بريد إلكتروني "دفع ترامب في 19 مايو 110 آلاف دولار إلى أجهزة المدعية العامة". وتدور معركة قضائية شرسة منذ أشهر بين القاضية الديموقراطية والملياردير الجمهوري بحسب الفرنسية.

في 17 فبراير استصدرت جيمس قرارا من أحد قضاة نيويورك يأمر دونالد ترمب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بالادلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق.

واستأنفت عائلة ترمب القرار متهمة جيمس بشن "حملة مطاردة سياسية"